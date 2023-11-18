Маск пригрозил «термоядерным» иском выступившим против соцсети Х компаниям

Как отметил предприниматель, иск будет открыт в США понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».
«X Corp. подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — указал Маск на своей странице в X.
Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures. К ним присоединилась и компания Apple.
Компании объявили бойкот Маску на фоне его высказываний, в которых он подчеркивает свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.
Ранее, 28 октября, сообщалось, что Маск намерен обеспечить международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа возможность подключиться к Starlink. По этой причине министерство связи Израиля приняло решение разорвать все контакты с компанией.
На следующий день он ответил израильскому министру, что будет контролировать подключение к спутникам с территории сектора Газа. По его словам, терминалы должны использоваться исключительно в гуманитарных целях.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.