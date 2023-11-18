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Палестино-израильский конфликт
13:57 (мск), источник: Известия

Маск пригрозил «термоядерным» иском выступившим против соцсети Х компаниям

Компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X (бывш. Twitter). Об этом сообщил 18 ноября владелец X Corp., американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

Источник: AP 2023

Как отметил предприниматель, иск будет открыт в США понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».

«X Corp. подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — указал Маск на своей странице в X.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures. К ним присоединилась и компания Apple.

Компании объявили бойкот Маску на фоне его высказываний, в которых он подчеркивает свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Маск намерен обеспечить международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа возможность подключиться к Starlink. По этой причине министерство связи Израиля приняло решение разорвать все контакты с компанией.

На следующий день он ответил израильскому министру, что будет контролировать подключение к спутникам с территории сектора Газа. По его словам, терминалы должны использоваться исключительно в гуманитарных целях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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