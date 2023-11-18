13:22 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии назначен новый начальник управления гражданской защиты Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил Руслана Шайдуллина новым начальником управления гражданской защиты города.
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Об этом передает пресс-служба главы администрации столицы Башкирии.
Известно, что ранее Шайдуллин работал начальником 22-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России РБ и по совместительству ассистентом кафедры пожарной безопасности УУНИТ.