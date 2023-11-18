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Палестино-израильский конфликт
13:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назначен новый начальник управления гражданской защиты Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил Руслана Шайдуллина новым начальником управления гражданской защиты города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Об этом передает пресс-служба главы администрации столицы Башкирии.

Известно, что ранее Шайдуллин работал начальником 22-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России РБ и по совместительству ассистентом кафедры пожарной безопасности УУНИТ.

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