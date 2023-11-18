13:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
В Беларуси внесут изменения в Гражданский кодекс
Президент Беларуси подписал закон, который был принят парламентом в октябре и вносит множество поправок в Гражданский кодекс.
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МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Целый ряд поправок в Гражданский кодекс Беларуси вступит в силу через год, следует из официально опубликованного законопроекта.
Одна из поправок меняет нормы о том, на какие сделки и юридически значимые действия имеют право юные жители Беларуси. В действующей версии говорится, что в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей можно распоряжаться своей стипендией или другим заработком, своим авторским правом, распоряжаться денежными счетами, совершать мелкие бытовые сделки.
Эти пункты немного меняются, но поправки скорее технические. Новшество в том, что с 16 лет, например, можно без согласия родителей стать членом кооператива, а с письменного согласия — собственником имущества (учредителем, участником) юрлица или заниматься предпринимательской деятельностью без образования юрлица.
14 лет и младше
Меняются и нормы о дееспособности детей до 14 лет. Сейчас без родителей они могут совершать мелкие бытовые сделки. Сюда же относятся сделки, когда безвозмездно получают выгоду, и госрегистрация либо нотариальное заверение не требуется.
«…Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения», — гласит еще один пункт.
В новой редакции вместо этого просто говорится, что малолетний может совершать мелкие бытовые сделки и сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения либо госрегистрации.
Юрлица
Многие поправки касаются юридических лиц. Например, уточняется, что юрлицо должно иметь полное название и на белорусском, и на русском, а также сокращенный вариант.
«Наименование коммерческой организации является ее фирменным наименованием и должно включать специальное наименование, то есть индивидуализирующую юридическое лицо часть наименования, содержащуюся в кавычках», — также сказано в новой версии.
Остается норма о том, что президент Беларуси регулирует использование в названиях слов «национальный» и «белорусский». Более того, новый документ запрещает использовать в названиях компаний полные или сокращенные наименования иностранных государств, госорганов, международных организаций и межгосударственных образований.
Исключение будет делаться, если юрлицо создается по решению президента, госоргана, международной организации и так далее.
«…Слова, позволяющие отождествлять юридическое лицо частной формы собственности с государственным органом, а также слова (обозначения), противоречащие общественным интересам и иным охраняемым законом интересам, принципам гуманности и морали, религиозным убеждениям (нельзя использовать в названии — Sputnik)», — говорится в поправках.
Есть в документе и другие поправки, в том числе они приводят кодекс в соответствие с новой редакцией Конституции, которая принята в 2022 году.