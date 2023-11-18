Песков считает, что Запад будет продолжать поиск вариантов давления на Россию

Отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, представитель Кремля отметил, что Западные страны «способны на многое»: «Люди они циничные, не гнушаются ничем, поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность».
«То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну — это очевидно, это факт», — сказал Песков. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведущего.
Говоря о влиянии санкций на Россию, он привел в пример русскую поговорку: «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». «Гром грянул — мы взяли и перекрестились, будем креститься дальше», — добавил пресс-секретарь президента России.