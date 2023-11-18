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14:47 (мск), источник: ТАСС

Песков считает, что Запад будет продолжать поиск вариантов давления на Россию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, представитель Кремля отметил, что Западные страны «способны на многое»: «Люди они циничные, не гнушаются ничем, поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность».

«То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну — это очевидно, это факт», — сказал Песков. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведущего.

«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций».

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Говоря о влиянии санкций на Россию, он привел в пример русскую поговорку: «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». «Гром грянул — мы взяли и перекрестились, будем креститься дальше», — добавил пресс-секретарь президента России.

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