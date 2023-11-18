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14:24 (мск), источник: © РИА Новости

Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада

МОСКВА 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — сказал он.

Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. По его словам, эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.

В начале ноября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил он.

Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.

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