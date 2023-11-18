Песков: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — сказал он.
Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он.
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — отметил пресс-секретарь президента.
Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. По его словам, эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.
В начале ноября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил он.
Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.