Главное
Палестино-израильский конфликт
15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД Германии осудил выступление талиба в немецкой мечети

МИД Германии прокомментировал выступление представителя «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Абдулы Бари Омара в Кельне. В соцсети X (бывший Twitter) внешнеполитическое ведомство осудило случившееся.

Источник: Reuters

В ведомстве уточнили, что ни один из визовых офисов не мог выдать визу представителю террористической организации. «О поездке нам не сообщили. Мы не признаем “Талибан”. Пока “Талибан” в Афганистане открыто попирает права человека, особенно права женщин и девочек, нормализации отношений с режимом “Талибана” не будет», — заявили в немецком МИД.

Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами в правительстве талибов Абдул Бари Омар выступил в мечети Кельна. Там он рассказал собравшимся афганцам об успехах правительства и о том, что для их достижения не понадобилась иностранная финансовая помощь. Он также посоветовал критически относиться к материалам об Афганистане в средствах массовой информации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков заявил, что жесткие времена требуют жестких мер от власти
«Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия