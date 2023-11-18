МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии

«Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП “Госзагрансобственность” в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, в МИДе жестко указали на недопустимость такого правового произвола.
Для защиты своих законных интересов Россия будет задействовать все способы, включая ответные шаги в отношении чешских имущественных активов на российской территории.
Ранее, 16 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, решение руководства Чехии ввести санкции против российского предприятия «Госзагрансобственность» является очередным антироссийским шагом, который подтверждает намерение Праги идти в русле конфронтации с Москвой. Она заявила, что действия Чехии, которая также обладает имуществом в РФ, не останутся без ответа.
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране 15 ноября. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данное решение Чехии является противозаконным с точки зрения международного права. Официальный представитель Кремля также добавил, что антироссийская позиция Чехии «вызывает недоумение», и не исключил, что Москва примет ответные меры в отношении Праги.
Захарова еще 18 мая заявляла, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.