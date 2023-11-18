Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля

«На сегодняшний день более тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование этих военных преступлений (Израиля), и эти обращения продолжаются. Это одна часть работы. С другой стороны, Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А раз не является, то на него, в первую очередь, не распространяются его правила. Но есть ситуация, когда страны-участницы могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма. Мы будем мобилизовывать эту работу прямо сейчас», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете после возвращения из Берлина.
По его словам, наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений».
«Этот процесс займет некоторое время. Решение Совета должно быть направлено в Совет Безопасности ООН — высший орган управления по атомной энергии. Не исключено, что там Соединенные Штаты Америки встанут на сторону Израиля и наложат вето на этот вопрос. Однако то, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве, — потрясающая ситуация. На сегодняшний день это первый случай, когда подобное заявление в отношении Израиля было официально зарегистрировано. Продвижение этого вопроса очень важно с точки зрения баланса стратегических интересов в регионе. Мы будем продолжать оказывать давление. Мы выступаем с этим призывом как Турция. Ядерное оружие Израиля должно быть проверено без всяких сомнений, пока не стало слишком поздно. Мы будем следовать этому. Я призываю все мировое общественное мнение не оставлять это без внимания», — сказал турецкий лидер.