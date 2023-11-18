16:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Украину уличили в попытках перевоспитания российских военных
На Украине пытаются «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих. Об этом сообщает газета The Times.
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По данным издания, в рамках программы перевоспитания российских пленных будят в шесть часов утра, транслируя через громкоговорители украинский гимн. Чтобы попасть в столовую, россияне должны пройти через коридор, в котором вывешены фотографии украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.
После завтрака пленным необходимо отстоять «минуту молчания» в память о погибших бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, россиянам читают краткий курс украинской истории, где «опровергается тезис президента России Владимира Путина о том, что Украина не является независимым государством».
Несмотря на все усилия, такие методы оказались малоэффективными, отмечает The Times. «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна», — приводит издание слова одного из российских военнопленных.
Ранее российский военнослужащий Виктор Раидин, освобожденный в июне из украинского плена, рассказал, как встретил день рождения, голодая в подвале Службы безопасности Украины (СБУ). В день своего 25-летия он получил от другого пленного кусок хлеба.