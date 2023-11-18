Почему Санду жестко высказывается в адрес России — мнение эксперта

Глава молдавского государства Майя Санду ранее в интервью заявила, что у Молдовы и России нет общих тем для обсуждения. Эксперт полагает, что такие заявления были продиктованы не в последнюю очередь неудачей правящей партии на всеобщих местных выборах.
«Это поражение отражает не столько даже резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции. А вот это уже недопустимо для западных партнеров. Перекрыть эту реальность антироссийской риторикой и пытается Санду», — отмечает Шорников.
Он также отметил, что, учитывая нелестные для партии PAS результаты выборов, высказывания Майи Санду начинают утрачивать легитимность.
«Однако после прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в “хромую утку”. Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое. Оттого и решения, которые принимаются этой властью сейчас, утратили легитимность. Что же касается жесткой риторики в адрес России, то это не выглядит проявлением силы, скорее, это признаки отчаяния», — сказал эксперт.
Ранее заявления Санду прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Санду попросту врет, утверждая, что Молдове и России не о чем говорить, и заявила, что между двумя странами «сохраняются тесные торгово-экономические связи».
Всеобщие местные выборы прошли в Молдове в воскресенье, 5 ноября. Ни в одном из муниципиев кандидат от правящей PAS не выиграл, только в Унгенах прошел во второй тур. В целом, по предварительным данным, PAS получила на местных выборах чуть более 305 тысяч голосов избирателей по всей стране. При этом на досрочных парламентских выборах 2021 года за эту партию на правом берегу Днестра проголосовали 588 272 избирателя.