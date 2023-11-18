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18:52 (мск), источник: Известия

В Словакии заявили об отказе поддерживать санкции ЕС на топливо для АЭС из России

Словакия выступит против включения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС) в 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в субботу, 18 ноября.

Источник: AP 2023

Он указал на то, что включение ядерного топлива в список ограничений против РФ негативно скажется на самой Словакии. Поэтому, по словам министра, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий «Направление — социальная демократия».

«Наша красная линия заключается в том, что в пакете не должно быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не трансформировалась настолько, чтобы иметь возможность работать с другим, замещающим топливом. Этого точно не может быть», — сказал Бланар, чьи слова приводит новостной портал Hnonline.

Ранее, 14 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о новом пакете антироссийских рестрикций, подчеркнул, что Венгрия ясно дала понять Евросоюзу, что ядерная энергетика не может каким-либо образом ограничиваться, и добавил, что страна никогда не согласится на введение таких ограничений.

В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она сообщила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Предыдущий, 11-й пакет антироссийских санкций был утвержден в июне. Тогда были введены ограничительные меры против 87 компаний и запрет на поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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