Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины со ссылкой на соответствующие указы.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года “О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”, — отмечается в сообщении.
Санкции вводятся на 5 и 10 лет и касаются всего 108 физлиц, из которых 106, по данным киевских властей, имеют гражданство РФ. Также в списке 37 организаций из России, преимущественно это благотворительные фонды.
В отношении попавших в санкционной список предусмотрены: блокировка активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение и запрет выведения капиталов за границу Украины. А также запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Согласно дополнениям к указам, в перечень подсанкционных включены глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также некоторые бывшие украинские чиновники, в том числе экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
В отношении многих россиян из числа упомянутых в списках ранее уже вводились санкции со стороны Украины. В частности, в отношении Николая Азарова Зеленский ввел их еще весной 2021 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент говорит о подготовке диверсий Западом и как это связано с антироссийскими санкциями.