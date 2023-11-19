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13:13 (мск), источник: РИА Крым

Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из РФ.

Источник: AP 2023

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины со ссылкой на соответствующие указы.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года “О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”, — отмечается в сообщении.

Санкции вводятся на 5 и 10 лет и касаются всего 108 физлиц, из которых 106, по данным киевских властей, имеют гражданство РФ. Также в списке 37 организаций из России, преимущественно это благотворительные фонды.

В отношении попавших в санкционной список предусмотрены: блокировка активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение и запрет выведения капиталов за границу Украины. А также запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Согласно дополнениям к указам, в перечень подсанкционных включены глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также некоторые бывшие украинские чиновники, в том числе экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

В отношении многих россиян из числа упомянутых в списках ранее уже вводились санкции со стороны Украины. В частности, в отношении Николая Азарова Зеленский ввел их еще весной 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент говорит о подготовке диверсий Западом и как это связано с антироссийскими санкциями.

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