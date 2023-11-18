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Палестино-израильский конфликт
20:30 (мск), источник: ТАСС

Армия обороны Израиля заявила о продолжении расширения операции в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают расширять рамки операции против палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, распространяя свои действия на новые районы города Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«Южное командование продолжает расширять свои оперативные действия в дополнительных кварталах в районе сектора Газа и провела оперативные мероприятия в районах Аз-Зейтун и Джебалия с целью нанесения ударов по террористам и инфраструктуре ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подразделения 36-й дивизии израильской армии ведут бои с батальоном «Зейтун» вооруженного крыла ХАМАС в одноименном районе Газы. «Параллельно дополнительные подразделения действуют на окраинах Аз-Зейтуна, включая Шейх-Иджлин и Рималь, зачищая эти районы от террористов и нанося удары по инфраструктуре террора», — указали в армии.

Помимо этого, отметили военные, израильские войска действуют и на окраинах Джебалии в северной части сектора Газа. «Инженерные войска, пехота и бронетанковые подразделения дивизий при поддержке ВВС встречают террористов, которые намеренно действуют внутри гражданских районов и пытаются атаковать [израильские] войска с применением противотанковых ракет и взрывных устройств. Во время столкновений было убито множество террористов, войска поразили значительной число объектов террористической инфраструктуры, в том числе подземной инфраструктуры, и значимые цели террористической организации», — добавили в пресс-службе.

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