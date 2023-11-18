Нетаньяху заявил об отсутствии сделок по освобождению заложников «Хамаса»

«Мы идем с вами, я иду с вами, весь народ Израиля марширует с вами», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, обращаясь к семьям удерживаемых в сектора Газа (цитата по The Times of Israel).
По его словам, вокруг вопроса о сделке по освобождению заложников «много неверных сообщений», но власти публично объявят, как только подобное соглашение будет достигнуто.
Министр чрезвычайного правительства Бени Ганц, в свою очередь, рассказал, что встретился с родственниками заложников. «Все что мы делаем в первую очередь направлено на возвращение наших девушек и молодых людей домой», — сказал он на пресс-конференции.
Сегодня, 18 ноября, марш родственников заложников «Хамаса» из Тель-Авива дошел в Иерусалим. К членам семей присоединились активисты и волонтеры, в результате в марше приняли участие около 30 тыс. человек, требующих от правительства Израиля согласиться на любые условия для освобождения заложников.
По оценкам израильской армии, в заложниках у «Хамаса» остаются 239 человек. На минувшей неделе СМИ сообщали о возможном достижении соглашения об освобождении 50 заложников «Хамаса» в обмен на пятидневное прекращение огня и освобождение палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах. Позднее Израиль от сделки отказался.