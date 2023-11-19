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Палестино-израильский конфликт
02:21 (мск), источник: ТАСС

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в Москву, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП «Рафах». В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ. После прохождения таможни граждане будут доставлены в пункт временного размещения или смогут уехать самостоятельно.

Эта группа россиян стала четвертой, доставленной в Москву. Всего на родину прибыли 408 граждан РФ. В Египте ожидают перелета еще 136 человек.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек.

За неделю из сектора Газа эвакуированы 550 россиян, включая 230 детей — МЧС РФ.

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