Глава МИД Австрии назвал необходимым участие РФ в Совете министров ОБСЕ

По словам Шалленберга, решение об участии российского министра Лаврова в СМИД ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. Он назвал «правильным пригласить министра иностранных дел России» и выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».
Австрийский министр добавил, что невозможно заниматься внешней политикой, ведя переговоры только со Швейцарией и Лихтенштейном.
«Европе следует учесть одно: если мы хотим решать проблемы, нам следует прагматично и ясно смотреть на мир», — сказал он.
7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.
Ранее, 25 октября, Лавров заявил, что ОБСЕ «поизносилась» и уже не выполняет свое предназначение. Российский министр отметил, что уже давно было нужно начинать формирование евразийской платформы, и подчеркнул, что нет ни одной организации, которая охватывает проблемы всего континента.
До этого, в сентябре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии. Дипломат напомнила, что оба государства остаются полноправными членами организации.
Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.