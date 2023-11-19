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03:04 (мск), источник: Известия

Глава МИД Австрии назвал необходимым участие РФ в Совете министров ОБСЕ

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметив необходимость участия России на мероприятии, пишет Die Presse 18 ноября.

Источник: РИА "Новости"

По словам Шалленберга, решение об участии российского министра Лаврова в СМИД ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. Он назвал «правильным пригласить министра иностранных дел России» и выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».

Австрийский министр добавил, что невозможно заниматься внешней политикой, ведя переговоры только со Швейцарией и Лихтенштейном.

«Европе следует учесть одно: если мы хотим решать проблемы, нам следует прагматично и ясно смотреть на мир», — сказал он.

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

Ранее, 25 октября, Лавров заявил, что ОБСЕ «поизносилась» и уже не выполняет свое предназначение. Российский министр отметил, что уже давно было нужно начинать формирование евразийской платформы, и подчеркнул, что нет ни одной организации, которая охватывает проблемы всего континента.

До этого, в сентябре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии. Дипломат напомнила, что оба государства остаются полноправными членами организации.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.

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