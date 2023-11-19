США начали разрабатывать план операции по освобождению заложников в Газе

Как говорится в сообщении телеканала, США верят, что заключение сделки — это наилучший вариант для освобождения большого числа пленных.
Тактические планы операции находятся в разработке на тот случай, «если обстоятельства изменятся».
Уточняется, что не обязательно военнослужащие или сотрудники силовых ведомств Соединенных Штатов будут непосредственно принимать участие в проведении подобной операции, так как силы зарубежных стран часто самостоятельно реализуют планы, разработанные американскими коллегами.
Ранее сообщалось, что военное крыло палестинского движения ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников. Судьба части пленных неизвестна. Причины, по которым это произошло, не уточняются.
Также стало известно, что Израиль отверг сделку с движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Как уточнили журналисты Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.