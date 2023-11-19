В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине

Россия, посетовал он, продолжает тратить на войну огромные средства.
По словам чиновника, «успех» ВСУ на фронте зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.
Для того, чтобы нивелировать преимущество России, необходимо ограничивать количество ее ресурсов, заявил Подоляк. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», — высказал пожелание чиновник.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.