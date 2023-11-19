08:57 (мск), источник: © РИА Новости

В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Россия, посетовал он, продолжает тратить на войну огромные средства.

Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?

Михаил Подоляк
Советник главы офиса Зеленского

По словам чиновника, «успех» ВСУ на фронте зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Для того, чтобы нивелировать преимущество России, необходимо ограничивать количество ее ресурсов, заявил Подоляк. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», — высказал пожелание чиновник.

ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

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