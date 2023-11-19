08:30 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии начался второй тур местных выборов
В Молдавии открылись избирательные участки на местных выборах.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись в 281 населенном пункте страны, в воскресенье жители республики во втором туре выбирают мэров, также в восьми селах проходят повторные выборы, поэтому их жителям предстоит выбрать и членов местных советов.
В 07.00 (08.00 мск) начали работу избирательные участки на территории Молдавии. Второй тур голосования пройдет в 273 населенных пунктах страны. По статистическим данным, представленным ЦИК республики, из 544 кандидатов на пост мэра 488 выдвинуты политическими партиями (348 мужчин и 140 женщин), а 56 являются независимыми (38 мужчин и 18 женщин).
«В бюллетень для голосования будут внесены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Исключениями являются село Котова Дрокийского района и коммуна Тодирешть Унгеньского района, где в бюллетенях для голосования будет зарегистрирован только один кандидат».
Также пройдут повторные выборы в восьми населенных пунктах, поскольку в первом туре в них не был преодолен порог явки в 25%. В шести из этих населенных пунктов будут выбирать претендентов на должность мэра и депутата местного совета, а в двух — только на должность депутата местного совета.
Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20 процентов от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.
Ранее ЦИК сообщил, что наблюдатели, аккредитованные на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года, смогут продолжить свою деятельность во втором туре выборов. В первом туре за ходом голосования следил 401 международный наблюдатель и 1092 национальных наблюдателей от восьми различных организаций. Во вторник комиссия аккредитовала еще 26 человек от общественного объединения «Мирад» в качестве национальных наблюдателей.
Ключевая борьба развернется за кресло мэра второго по величине в стране города — Бельцы. Во второй тур по результату голосования прошел баллотирующийся от оппозиционной «Нашей партии» Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии «Шор». Это решение было опротестовано в судебных инстанциях города Бельцы, однако отклонено. В итоге во второй тур прошел занявший третье место кандидат от Партии социалистов Максим Морошан.