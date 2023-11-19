09:13 (мск), источник: © РИА Новости
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.
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«Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда», — говорится в коммюнике.
Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.
В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.