Главное
Палестино-израильский конфликт
09:13 (мск), источник: © РИА Новости

Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты

ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.

Источник: РИА "Новости"

«Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.

В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Безумие'. В США пожалели о вражде с Россией из-за 'тупости' Украины
'Он все понимает': до Запада дошло, почему не получилось победить Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта