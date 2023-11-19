Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса

«Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, — это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции», — сказал он.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. По данным СМИ, смягчение санкций стало результатом достигнутых с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать госдолжности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы — это требование является «глобальным консенсусом» венесуэльцев, «84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций».
Венесуэла из-за санкций Запада за пять лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщала на Российской энергетической неделе вице-президент Делси Родригес. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.