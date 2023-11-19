10:35 (мск), источник: © РИА Новости

«Это уже слишком»: в ВСУ пришли в ярость от действий наемников

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Многие из них (наемников. — Прим. ред.) приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — признался он.

Костюк заявил, что большинство иностранцев представляют боевые столкновения как перестрелку с противником, но они не осознают масштаб применения артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. По этой причине многие наемники решают расторгнуть договор, говорится в материале.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: “Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались”, — рассказал военный.

Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

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