09:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко оценил значение ракетных войск и артиллерии в безопасности Беларуси
Лукашенко поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси с профессиональным праздником.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября, в воскресенье, обратился к военнослужащим и ветеранам ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, поздравив с профессиональным праздником, информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что в годы Великой Отечественной войны несгибаемая стойкость, беспримерный героизм, высокая боевая выучка воинов-артиллеристов во многом предопределили Победу. Он заметил, что с тех пор роль, а также значение ракетных войск и артиллерии в обеспечении военной безопасности государства неизмеримо возросли.
Президент Беларуси подчеркнул, что основу огневой мощи армии Беларуси сейчас составляют сложнейшие современные ракетные комплексы, а также реактивные и артиллерийские системы, добавив, что успешные результаты применения которых ракетчики и артиллеристы Беларуси уже не раз демонстрировали в моменты учений и маневров. Он выразил убеждение в том, что и далее военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут эффективно и качественно решать все поставленные перед ними задачи, надежно обеспечивая независимость и суверенитет государства, а также мир на белорусской земле.