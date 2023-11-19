10:31 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента
Явка на местных выборах в Молдавии к 8:30 составила два процента.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 8.30 (9.30 по мск) составила 2%, сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным на 08.30 (9.30 по мск), принять участие в голосовании успели 15 тысяч граждан Молдавии — это 2% от числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в 8 селах, из-за низкой явки в первом туре, проходят повторные выборы За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1 493 наблюдателя, из них 1 092 национальных и 401 международных. Они представляют 8 различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).