15:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Алексей Алехин покинул пост главы нижегородского исполкома Народного фронта
Он проработал в Народном фронте четыре с половиной года.
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Алексей Алехин покинул пост главы исполкома Народного фронта в Нижегородской области. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.
В качестве руководителя нижегородского исполкома Народного фронта Алексей Алехин проработал четыре с половиной года. За это время был организован штаб «МЫВМЕСТЕ», оказана большая помощь участникам СВО, создана система ПВР по работе с временными переселенцами.
Теперь Алексея Алехина ждет новая должность. При этом он остается в активе Народного фронта, так как есть направления, которые не были закончены.
— В первую очередь, продолжаю курировать тему помощи фронту, остаюсь в начатых темах, остаюсь в помощи землякам, которые обращаются за помощью, — подчеркнул Алексей Алехин.
Отметим, пока неизвестно, кто займет должность руководителя исполкома Народного фронта.
Напомним, Оксана Позднякова назначена на пост генерального директора АО «Нижфарм» 14 ноября. До этого она была генеральным менеджером Stada в России.