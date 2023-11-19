Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена про конфликты

«Прочитала “статью Байдена” про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке “приведут к большому прогрессу”. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц», — написала она в своем Telegram-канале.
Статья Байдена вышла 18 ноября. В частности, он считает, что Соединенные Штаты — важнейшая нация, которая объединяет союзников и партнеров, чтобы «добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему».
Ранее Байден неоднократно заявлял, что страна способна помогать обоим государствам сразу.
Кроме того, 19 октября американский лидер уже оглашал тезис о том, что помощь Украине и Израилю — это «разумная инвестиция», которая принесет дивиденды будущим поколениям. Об этом он заявил в обращении к нации.
Вместе с этим 17 ноября спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе визита в Киев, который состоялся в октябре, старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.