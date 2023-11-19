Главное
Палестино-израильский конфликт
15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Координатор борского отделения ЛДПР Александр Любимов скончался 18 ноября

Он работал в ЛДПР с 2010 года.

Источник: Комсомольская правда

Координатор отделения ЛДПР на Бору Александр Любимов скончался 18 ноября. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии по Нижегородской области.

Александр Любимов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он работал в ЛДПР с 2010 года.

Представители партии отмечают, что Александр Любимов всегда был жизнерадостным, отзывчивым и активным человеком. Коллеги навсегда запомнят его именно таким.

— Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича, — пишут представители партии в сообщении на сайте ЛДПР по Нижегородской области.

Напомним, в возрасте 64 лет скоропостижно скончался председатель Совета депутатов городского округа город Бор Николай Лебедев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 19 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Фильм «Брат-3» с близнецами Торсуевыми в главных ролях запретили в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта