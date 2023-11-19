15:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Координатор борского отделения ЛДПР Александр Любимов скончался 18 ноября
Он работал в ЛДПР с 2010 года.
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Координатор отделения ЛДПР на Бору Александр Любимов скончался 18 ноября. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии по Нижегородской области.
Александр Любимов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он работал в ЛДПР с 2010 года.
Представители партии отмечают, что Александр Любимов всегда был жизнерадостным, отзывчивым и активным человеком. Коллеги навсегда запомнят его именно таким.
— Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича, — пишут представители партии в сообщении на сайте ЛДПР по Нижегородской области.
Напомним, в возрасте 64 лет скоропостижно скончался председатель Совета депутатов городского округа город Бор Николай Лебедев.