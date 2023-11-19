Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Мероприятие пройдет 22 ноября. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в этом месяце виртуальную дискуссию по следам сентябрьского саммита. Индия председательствовала в G20 с декабря 2022 г.
На следующей неделе Путин также посетит Минск, где пройдет мероприятие по линии ОДКБ, сообщил сам президент в анонсе программы. Затем глава государства примет в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Его визит ранее подтвердили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовятся к участию президента в виртуальном саммите G20.
Встреча стран «двадцатки» ранее прошла в Нью-Дели 9—10 сентября. В российском МИДе по итогам мероприятия отметили, что членам «двадцатки» удалось согласовать итоговую декларацию саммита, в которой отражены договоренности по вопросам продовольствия, климата и энергетики, необходимости реформы международных финансовых институтов, цифровой трансформации и макроэкономической политики.
Следующий саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).