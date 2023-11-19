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15:32 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

Россия предложила Беларуси создать свой флот

Правительство России открыло доступ белорусским компаниям к развитию собственного судостроения. Об этом рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Крутой в интервью Sputnik Беларусь.

Источник: Reuters

Он пояснил, что в белорусском правительстве мечтают возродить компетенции отечественных предприятий в судостроительной отрасли, которые были в советские времена. Поэтому одна из союзных программ касается именно судоходства. Она учитывает предложения для Беларуси со стороны российских регионов обзавестись своим флотом и воспользоваться внутренними речными маршрутами с выходом в транспортный коридор «Север — Юг».

Такой проект Беларусь сейчас обсуждает с властями Нижнего Новгорода. Белорусские компании смогут строить на российских верфях свои суда разного класса и самостоятельно возить грузы, что значительно удешевит логистику, объяснил Крутой.

Он добавил, что поскольку доля западных рынков за полтора года снизилась с 40 до 5%, то объем экспортных грузов на $10 млрд нуждается в переориентации. Это делает актуальным развитие в том числе судоходства с маршрутами, ведущими в Азию.

«Это для нас приоритет — номер один», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что для развития инфраструктуры Международного транспортного коридора «Север — Юг» реализуются 4 судостроительных проекта.

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 Россия предложила Беларуси создать свой флот
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