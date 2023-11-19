Россия предложила Беларуси создать свой флот

Он пояснил, что в белорусском правительстве мечтают возродить компетенции отечественных предприятий в судостроительной отрасли, которые были в советские времена. Поэтому одна из союзных программ касается именно судоходства. Она учитывает предложения для Беларуси со стороны российских регионов обзавестись своим флотом и воспользоваться внутренними речными маршрутами с выходом в транспортный коридор «Север — Юг».
Такой проект Беларусь сейчас обсуждает с властями Нижнего Новгорода. Белорусские компании смогут строить на российских верфях свои суда разного класса и самостоятельно возить грузы, что значительно удешевит логистику, объяснил Крутой.
Он добавил, что поскольку доля западных рынков за полтора года снизилась с 40 до 5%, то объем экспортных грузов на $10 млрд нуждается в переориентации. Это делает актуальным развитие в том числе судоходства с маршрутами, ведущими в Азию.
«Это для нас приоритет — номер один», — подытожил дипломат.
Ранее сообщалось, что для развития инфраструктуры Международного транспортного коридора «Север — Юг» реализуются 4 судостроительных проекта.