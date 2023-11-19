МИД РФ назвал сложной ситуацию с выходом из сектора Газа через КПП «Рафах»

«Обстановка вокруг погранперехода “Рафах” остается сложной. Вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно — с учетом непрекращающихся боестолкновений, ограниченности пропускных возможностей КПП», — заявили там.
Вместе с этим предпринимаются все меры для скорейшей и безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.
Так, ночью 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС доставлена очередная группа эвакуированных 120 граждан России и палестинцев (членов их семей).
По данным МИД РФ, всего из анклава удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью граждан России (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта на российскую территорию.
До этого, 13 ноября, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. В тот же день замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян из сектора Газа.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.