Губернатор Беглов рассказал о рекордном числе плательщиков НДФЛ в Петербурге

Также в своем приветствии градоначальник отметил, что средняя номинальная заработная плата в Петербурге превысила 91 тысячу рублей.
Он подчеркнул, что «всех этих успехов мы добились благодаря нашей совместной слаженной работе с профсоюзами работодателями».
День профсоюзного работника был установлен в России в память о создании 118 лет назад Центрального бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. В настоящий момент традиции этого первого в России объединения, взявшего на себя отстаивание интересов людей труда, продолжает крупнейшая на Северо-Западе России организация — Ленинградская федерация профсоюзов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в бюджет Санкт-Петербурга по состоянию на 1 ноября поступило 944 млрд рублей, что соответствует 90% от годового плана. Собственные доходы городской казны при этом составили 911,1 млрд рублей. В Смольном подсчитали, что 73% от суммы собственных доходов — это поступления от платежей по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В абсолютных цифрах это 664,5 млрд рублей.