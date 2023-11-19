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19:08 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Второй тур выборов мэра второго по величине города Молдавии — Бельцы — состоялся, явка превысила 20%, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

Источник: Reuters

Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.

Явка в Бельцах по данных на 16.40 (17.40 мск) превысила 20%, в выборах приняли участие 20 360 местных жителей.

В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.

Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.

Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

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