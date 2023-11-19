«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», — отметил он.
По словам Эшкрофта, военно-политический блок и Запад своими действиями «предают Киев». Политик указал на то, что процесс вступления Украины в НАТО может затянуться и привести к абсолютному разгрому украинской армии.
Ранее, в октябре, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что «исторически это русские города, они никогда не были частью Украины».
В конце августа аналогичное заявление сделал политический обозреватель и радиоведущий из США Скотт Хортон. По его словам, Украина может потерять Одессу и Харьков, продолжая отказываться от переговоров. Он предположил, что можно было избежать конфликта, если бы Запад не принудил украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.