Министр труда и соцзащиты Молдовы стал чемпионом на два года

«Звание было присвоено министру директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге как признание стремления действовать в интересах всех граждан и проводить политику, которая повышает социальную сплоченность и экономическое равенство и обеспечивает устойчивое будущее для всех граждан Республики Молдова», — отмечается в пресс-релизе.
Первым мероприятием Алексея Бузу в качестве защитника ВОЗ стало участие в совместной с организацией сессии Программы развития ООН (ПРООН) «Налоговая политика для благосостояния, инклюзивности и солидарности» в рамках Диалога по налогообложению и устойчивому развитию. Мероприятие прошло в Нью-Йорке с 14 по 17 ноября.
Алексей Бузу подчеркнул важность «построения экономики всеобщего благосостояния» и отметил, что «как министры мы должны делать больше, быть смелыми и отважными — другого пути нет».
Чемпионы европейской экономики благополучия назначаются директором Европейского регионального бюро ВОЗ сроком на два года, в течение которого они тесно сотрудничают с Европейским офисом ВОЗ по инвестициям в здоровье и развитие.