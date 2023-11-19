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21:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Министр труда и соцзащиты Молдовы стал чемпионом на два года

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Алексей Бузу получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) звание чемпиона за европейскую инициативу по экономике всеобщего благосостояния, информирует пресс-служба министерства.

Источник: Sputnik.md

«Звание было присвоено министру директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге как признание стремления действовать в интересах всех граждан и проводить политику, которая повышает социальную сплоченность и экономическое равенство и обеспечивает устойчивое будущее для всех граждан Республики Молдова», — отмечается в пресс-релизе.

Первым мероприятием Алексея Бузу в качестве защитника ВОЗ стало участие в совместной с организацией сессии Программы развития ООН (ПРООН) «Налоговая политика для благосостояния, инклюзивности и солидарности» в рамках Диалога по налогообложению и устойчивому развитию. Мероприятие прошло в Нью-Йорке с 14 по 17 ноября.

Алексей Бузу подчеркнул важность «построения экономики всеобщего благосостояния» и отметил, что «как министры мы должны делать больше, быть смелыми и отважными — другого пути нет».

Чемпионы европейской экономики благополучия назначаются директором Европейского регионального бюро ВОЗ сроком на два года, в течение которого они тесно сотрудничают с Европейским офисом ВОЗ по инвестициям в здоровье и развитие.

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