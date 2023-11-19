WP узнала о «растущем разочаровании» в Пентагоне из-за атак на базы США

Как отмечает WP, по мнению некоторых военных чиновников, стратегия США по противодействию иранским «прокси», в частности — ограниченные ответные авиаудары, — вызывает много вопросов.
«Не существует четкого определения того, чему именно мы противостоим. Сможем ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Ну, сейчас то явно не работает», — заявил один из представителей министерства обороны.
Помимо беспокойства в Пентагоне, продолжающаяся война Израиля и ХАМАС, жертвами которой уже стали свыше 13 тыс. гражданских палестинцев, также вызывает обеспокоенность в Белом доме, пишет WP. По данным газеты, президент США Джо Байден и его заместители полагают, что любая чрезмерная реакция на нападение на американские базы может спровоцировать более масштабный конфликт.
WP подсчитала, что с 7 октября по 17 ноября американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались атакам 61 раз. Чаще других атаковали авиабазу Аль-Асад в Ираке — 14 раз.
Издание напоминает, что в ответ на атаки американских баз Байден санкционировал три раунда авиаударов — все по восточной Сирии. По данным Пентагона, в результате ударов были уничтожены предполагаемые склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Однако ни одна из операций «не смогла замедлить ритм враждебной деятельности, которая во всех случаях возобновилась почти сразу», отмечает WP.
Высокопоставленный источник газеты в Пентагоне рассказал, что президенту были предоставлены дополнительные варианты действий. Он также сообщил, что в министерстве растут сомнения по поводу нынешнего подхода.
С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии выросли в разы. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».
CNN со ссылкой на американскую разведку в начале ноября писал, что Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США. По данным источников телеканала, незначительные атаки прокси-групп Тегерана, к которым относится «Хезболла», позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с этим избегая прямого конфликта. В Министерстве обороны США ранее заявили, что допускают возможность боевых действий против КСИР и связанных с ним группировок.