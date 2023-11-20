00:50 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском
Полиция Молдавии сообщила о 140 нарушениях в ходе местных выборов
Полиция Молдавии передала информацию о 140 нарушениях, зафиксированных во время проведения второго тура местных выборов.
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Полиция Молдавии передала информацию о 140 нарушениях, зафиксированных во время проведения второго тура местных выборов.
Об этом сообщила глава ЦИК страны Анжела Караман.
«Было зарегистрировано 140 случаев нарушений», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.
Отмечается, что большинство из них касались организованного перевоза избирателей.
19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.