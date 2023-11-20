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00:50 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Полиция Молдавии сообщила о 140 нарушениях в ходе местных выборов

Полиция Молдавии передала информацию о 140 нарушениях, зафиксированных во время проведения второго тура местных выборов.

Полиция Молдавии передала информацию о 140 нарушениях, зафиксированных во время проведения второго тура местных выборов.

Об этом сообщила глава ЦИК страны Анжела Караман.

«Было зарегистрировано 140 случаев нарушений», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Отмечается, что большинство из них касались организованного перевоза избирателей.

19 ноября в Молдавии прошёл второй тур местных выборов.

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