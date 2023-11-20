Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», — сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и разрешают проезд только легковому транспорту и автобусам, а также не препятствуют провозу грузов гуманитарного и военного назначения. Фуры могут проезжать только по одной в час.
Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», «Дорохуск — Ягодин». В результате, по данным СМИ, возникли перебои с поставками товаров на Украину.