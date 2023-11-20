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Палестино-израильский конфликт
05:17 (мск), источник: © РИА Новости

Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков, сообщило издание «Клименко. Тайм» со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков.

Источник: Reuters

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», — сообщается в Telegram-канале издания.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и разрешают проезд только легковому транспорту и автобусам, а также не препятствуют провозу грузов гуманитарного и военного назначения. Фуры могут проезжать только по одной в час.

Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», «Дорохуск — Ягодин». В результате, по данным СМИ, возникли перебои с поставками товаров на Украину.

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