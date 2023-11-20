04:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В США признали неспособность западных ракет выстоять против систем ВС РФ

Американские высокоточные ракеты M982 Excalibur не способны выстоять против российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Это признал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал, передает Forbes.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Российская система глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — объясняется в статье.

Миттал подчеркнул, что ВС РФ серьезно технологически опережают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Вследствие этого уровень выживаемости украинских беспилотников падает, кроме того, операции с участием российских дронов проводятся без серьезных препятствий.

Отдельно эксперт выделил барражирующие боеприпасы «Ланцет», находящиеся в арсенале армии России.

«Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», — рассказал Викрам Миттал.

Ранее появилось видео применения дрона-камикадзе «Ланцет» в ночное время суток. Уточняется, что БПЛА такого типа стали практически неуязвимы для средств РЭБ, летают дальше и теперь могут применяться круглосуточно.

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