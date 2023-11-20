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Палестино-израильский конфликт
05:29 (мск), источник: ТАСС

РФ рассчитывает на сохранение дружбы с Аргентиной после избрания нового президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания Хавьера Милея новым главой государства, а сотрудничество между Москвой и Буэнос-Айресом будет укрепляться. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

Источник: AP 2023

«Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», — отметил он.

Феоктистов также выразил надежду на «приумножение дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего [оба] государства всеобъемлющего стратегического партнерства».

«Вне зависимости от политической конъюнктуры готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, активному взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка», — добавил дипломат.

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур президентских выборов, по его итогам главой государства был избран Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Политик высказывается за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.

Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс «Свобода наступает» сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.

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