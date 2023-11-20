Что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева

В пресс-службе премьер-министра напомнили, что год назад Токаев выдвинул предвыборную программу президента РК «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». В ней глава государства обозначил ключевые направления развития республики в новый исторический период.
В документе отражены планы по кардинальным изменениям в экономике, социальной сфере и региональной политике.
«Буквально на днях глава государства подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта “Национальный фонд — детям”. В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья. С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы увеличен с 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Благодаря этому выросли денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, занятых во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности».
Кроме того, увеличен период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. По состоянию на 1 ноября 2023 года порядка 632 тыс. родителей получили выплаты на сумму свыше 258 млрд тенге.
Монетизирован гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи (АСП), который ранее выдавался в товарном виде. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 182 тыс. детей на сумму 6 млрд тенге.
Внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС), которая предусматривает оказание господдержки в проактивном формате без необходимости обращения в различные инстанции.
В части реализации поручения по трудоустройству более 3,3 млн граждан до 2029 года ведется планомерная работа по созданию 450 тыс. новых рабочих мест, в том числе 200 тыс. (44%) — для молодежи.
Усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в том числе за счет увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода. По состоянию на 1 ноября ее получили 172,3 тыс. человек на сумму 37,8 млрд тенге.
Выдано более 9 тыс. грантов (до 400 МРП) предпринимателям из числа социально уязвимых групп населения, в том числе с особыми потребностями.
Принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы.
Принята Концепция государственной молодежной политики РК на 2023−2029 годы, предусматривающая расширение охвата молодых людей различными мерами господдержки, стимулирование предпринимательства молодежи, обеспечение трудоустройства и т. д.
Наряду с этим утверждены новые принципы работы психологической службы в организациях среднего образования, направленные на повышение эффективности и ответственности соответствующих специалистов.
В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы созданы центры психологической поддержки. Кроме того, деятельность педагога-психолога была цифровизирована — это позволило им работать точечно с детьми, нуждающимися в консультативной помощи.
С 1 марта текущего года для молодых предпринимателей предусмотрена выдача микрокредитов под 2,5% годовых через АО «Аграрная кредитная корпорация». Принято 7,4 тыс. заявок, одобрено свыше 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 24,1 млрд тенге.