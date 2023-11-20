06:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Военнослужащий из Тулуна погиб в ходе спецоперации
Эдуард Гантимуров представлен к ордену Мужества посмертно.
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Военнослужащий из Тулуна Эдуард Гантимуров погиб, выполняя боевое задание, в ходе проведения специальной военной операции. Мужчина был представлен к ордену Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.
Эдуард Евгеньевич родился и вырос в Тулуне. В 2015 году окончил школу № 20, поступил в Тулунский аграрный техникум. В мае 2018 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил России, был слесарем по ремонту и хранению автомобилей. Позже занимался трудовой деятельностью, создал крепкую семью, воспитывал сына.
В феврале 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Он с честью и достоинством выполнял свой воинский долг, но 10 ноября погиб. Администрация города выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.
Простятся с Эдуардом Гантимуровым 21 ноября.