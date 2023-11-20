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07:46 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Два новых профессиональных праздника появились в Казахстане

Министерство труда приказом от 17 ноября 2023 года внесло соответствующие изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В перечень профессиональных праздников добавлены:

  • День работников гражданской авиации Республики Казахстан −1 февраля
  • День буровика — третья суббота ноября.

Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника:

  • День Национальной гвардии РК — 10 января
  • Национальный день печати — 2 февраля
  • День землеустройства, геодезии и картографии — вторая суббота марта
  • День геолога — первое воскресенье апреля
  • День работников науки — 12 апреля
  • День Службы государственной охраны РК — 21 апреля
  • День работников связи — 17 мая
  • День работников культуры и искусства — 21 мая
  • День работников химической промышленности — последнее воскресенье мая
  • День эколога — 5 июня
  • День работников антимонопольного органа — 7 июня
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов — 9 июня
  • День полиции — 23 июня
  • День государственного служащего — 23 июня
  • День судьи и работника суда — 24 июня
  • День работников легкой промышленности — второе воскресенье июня
  • День животноводов — второе воскресенье июня
  • День медицинского работника — третье воскресенье июня
  • День работников средств массовой информации — 28 июня
  • День дипломатической службы — 2 июля
  • День работников водного хозяйства — 9 июля
  • День органов национальной безопасности РК — 13 июля
  • День нотариата — 14 июля
  • День работников рыбного хозяйства — второе воскресенье июля
  • День металлурга — третье воскресенье июля
  • День работников торговли — четвертое воскресенье июля
  • День работников транспорта — первое воскресенье августа
  • День строителя — второе воскресенье августа
  • День пограничника — 18 августа
  • День шахтера — последнее воскресенье августа
  • День работников нефтегазового комплекса — первое воскресенье сентября
  • День работников атомной отрасли — 28 сентября
  • День работников органов юстиции — 30 сентября
  • День машиностроителя — последнее воскресенье сентября
  • День радио — 1 октябряДень учителя — 5 октября
  • День работников оборонной промышленности — 6 октября
  • День профессиональных союзов Казахстана — 10 октября
  • День спасателя — 19 октября
  • День работника лесного хозяйства — третье воскресенье октября
  • День библиотекаря — 24 октября
  • День работников системы социальной защиты — последнее воскресенье октября
  • День работников охранных организаций — 29 октября
  • День внешней разведки — 5 ноября
  • День статистика — 8 ноября
  • День работников цифровизации и информационных технологий — 10 ноября
  • День работников финансовой системы РК — 15 ноября
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности — третье воскресенье ноября
  • День адвокатуры — 5 декабря
  • День прокуратуры — 6 декабря
  • День энергетика — третье воскресенье декабря
  • День Государственной фельдъегерской службы РК — 20 декабря
  • День архивиста — 22 декабря

Приказ введен в действие 17 ноября 2023 года.

Мы писали, что предложение об определении Дня работников гражданской авиации Казахстана поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.

Касательно второго предлагаемого праздника мы сообщали, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли. Поэтому День бурильщика был добавлен в перечень профессиональных праздников.

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