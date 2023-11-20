Два новых профессиональных праздника появились в Казахстане

В перечень профессиональных праздников добавлены:
Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника:
Приказ введен в действие 17 ноября 2023 года.
Мы писали, что предложение об определении Дня работников гражданской авиации Казахстана поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.
Касательно второго предлагаемого праздника мы сообщали, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли. Поэтому День бурильщика был добавлен в перечень профессиональных праздников.