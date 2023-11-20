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08:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский депутат Елена Пензина провела урок для учеников школы № 151

Урок проходил в рамках «Разговоров о важном».

Источник: Правительство Красноярского края

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина провела урок для учеников школы № 151, который был посвящён Конституции России.

Елена Пензина отметила в своём telegram-канале, что урок проходил в рамках «Разговоров о важном». Депутат рассказала школьникам о том, почему вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ принимался на всеобщем голосовании. Также она затронула тему защиты института семьи, русского языка и территориальной целостности страны.

«В который раз убеждаюсь, что основная часть молодежи нашей страны — умные и умеющие думать люди. В их руках будущее нашей Великой и многонациональной страны», — расскзала Елена Пензина.

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