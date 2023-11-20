09:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
В Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году
Губернатор Александр Беглов выступил за снижение финансовой нагрузки на петербуржцев.
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Тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга, по мнению губернатора Александра Беглова, в 2024 году должна остаться на прежнем уровне. Это позволит жителям города сэкономить 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства.
Сейчас при планировании бюджета рассматривается вопрос индексации стоимости транспортных услуг в размере 4,95%. В таком случае цена проезда в метро и автобусах выросла бы на 3 рубля.
Губернатор Александр Беглов выступил за снижение финансовой нагрузки на петербуржцев, и стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте не изменится. Такое станет возможно при увеличении субсидии до 109 миллиардов рублей.
Напомним, ранее вопрос о ценах за проезд обсуждался в ЗакСе Петербурга во время нулевых чтений бюджета. Тогда заместитель главы комтранса Олег Матвеев заявил о том, что идея замораживать тарифы с наступлением нового года ему не близка. Он считает, что лучший выход — ежегодно индексировать цены, что исключит необходимость потом резко увеличивать цену поездки. Тогда же вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал журналистам, что рост цен на проезд вырастет на величину инфляции, составив 4,9%.