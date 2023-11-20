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09:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане будет проходить аналог «Евровидения» — международный фестиваль-конкурс «Евроазия»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российский певец и композитор Максим Фадеев анонсировал проведение в Узбекистане ежегодного международного фестиваля-конкурса «Евроазия», хозяйками которого станут Россия, Узбекистан и Турция.

Нашу страну будет представлять Юлдуз Усманова, штабы уже работают над организацией приема заявок от стран-участниц. «Евроазия» в формате Международной музыкальной Олимпиады будет проводиться в августе каждого года, сообщает корреспондент Podrobno.uz на инстаграм (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) певца.

Макс Фадеев рассказал, что ежегодно в августе на территории Узбекистана будет проходить своеобразный аналог «Евровидения» — международный фестиваль-конкурс «Евроазия», который будет создан и организован силами трех стран — России, Узбекистана и Турции. От каждой страны назначен амбассадор, которым будет вдохновителем, представляющим эту площадку.

«У меня есть договоренность о создании и проведении на территории Узбекистана международного фестиваля-конкурса “Евроазия”. Россию будет представлять Ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех», — пишет Макс Фадеев.

По словам композитора, концепцию мероприятия он предлагал нескольким странам, и рад тому, что сейчас все сложилось именно с Узбекистаном. Слоган предстоящего фестиваля — Join us! — «Присоединяйтесь».

«Визуально “Евроазия” задумана как Международная музыкальная “Олимпиада”. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц. И их уже много!», — добавляет Макс Фадеев.

Недавно мы сообщали о том, что Максим Фадеев вместе с певицей Юлдуз Усмановой выпустил клип на песню «Скажи мне имя», который был снят на площади Регистан в Самарканде, парке Tashkent City и на Бродвее в Ташкенте.

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