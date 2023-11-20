Главное
Главные новости 20 ноября
10:50 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Участники СВО подарили Радию Хабирову шапку с надписью «Работаем, брат»

Сегодня, 20 ноября, глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе награждал участников СВО.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Радик Динахметов стал обладателем звания народного артиста РБ. В свою очередь боец подарил Радию Хабирову шапку от военнослужащих с передовой с надписью «Работаем, брат».

«Вы каждый батальон провожаете со словами: “Работайте, братья”. И вот все братья передали вам оттуда, с передовой, эту шапку со словам: “Работаем, брат”, — сказал Радик Динахметов.

 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта