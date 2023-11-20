10:50 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Участники СВО подарили Радию Хабирову шапку с надписью «Работаем, брат»
Сегодня, 20 ноября, глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе награждал участников СВО.
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Радик Динахметов стал обладателем звания народного артиста РБ. В свою очередь боец подарил Радию Хабирову шапку от военнослужащих с передовой с надписью «Работаем, брат».
«Вы каждый батальон провожаете со словами: “Работайте, братья”. И вот все братья передали вам оттуда, с передовой, эту шапку со словам: “Работаем, брат”, — сказал Радик Динахметов.