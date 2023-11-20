10:41 (мск), источник: ТАСС
Глава Пентагона прибыл в Киев
Ллойд Остин планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона.
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ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона.
«Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины», — написал глава Пентагона в соцсети X (ранее Twitter).
Он добавил, что планирует своим визитом «передать важное послание» о том, что «Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем». Остин также разместил фотографию, на которой запечатлено, как его на вокзале приветствует посол США Бриджет Бринк.
О визите шефа Пентагона в Киев официально не сообщалось.
Накануне пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что на этой неделе в формате видеоконференции пройдет очередное заседание созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Киеву. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.