11:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Хабиров озвучил кадровые перестановки в правительстве Башкирии
Глава региона представил двоих чиновников, занявших должности в Кабмине.
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20 ноября 2023 года на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил очередные кадровые перестановки в Кабмине.
В должности руководителя Башкультнаследия (организация по охране памятников истории и архитектуры — Ред.) был утвержден занимавший ранее этот пост с приставкой «и.о.» Салават Кулбахтин. С начала 2022 года он был замруководителя этого ведомства, а в ноябре того же года стал исполнять обязанности руководителя. В ноябре 2023 года утвержден в этой должности.
Еще одно назначение, озвученное Хабировым на совещании — это назначение на пост руководителя Ространснадзора по Башкирии Тимура Мухаметьянова. Ранее он работал руководителем госкомитета Башкирии по транспорту, а затем в структурах Минтранса России.
— Тимур Рафисович, мы рады вашему возвращению, опыт у вас большой. Вы и госкомитет возглавляли, поработали и в Запорожской области на новых территориях и в Москве в Департаменте транспорта, — обратился к новоиспеченному замруководителя Ространснадзора по Башкирии.