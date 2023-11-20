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14:19 (мск), источник: МК.RU Уфа

Радий Хабиров о предстоящей «Прямой линии»: «Постараюсь ответить на все вопросы»

29 ноября глава Башкортостана проведет ежегодную «Прямую линию», на которой ответит на вопросы жителей республики.

На правительственном совещании он рассказал, что уже готовится к общению в прямом эфире.

Радий Хабиров подчеркнул, что «Прямая линия» уже стала традиционной.

— Попытаюсь ответить на все актуальные вопросы, которые волнуют наших жителей. Это такая непростая история, вопросов всегда много, но, подчеркиваю, я постараюсь ответить на все вопросы.

Трансляция состоится 29 ноября в 19 часов.

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