14:19 (мск), источник: МК.RU Уфа
Радий Хабиров о предстоящей «Прямой линии»: «Постараюсь ответить на все вопросы»
29 ноября глава Башкортостана проведет ежегодную «Прямую линию», на которой ответит на вопросы жителей республики.
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На правительственном совещании он рассказал, что уже готовится к общению в прямом эфире.
Радий Хабиров подчеркнул, что «Прямая линия» уже стала традиционной.
— Попытаюсь ответить на все актуальные вопросы, которые волнуют наших жителей. Это такая непростая история, вопросов всегда много, но, подчеркиваю, я постараюсь ответить на все вопросы.
Трансляция состоится 29 ноября в 19 часов.