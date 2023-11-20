Губернатор Травников на выставке «Россия» презентовал Новосибирск как транспортный узел

«За последние пять лет в экономику области привлечено почти 1,5 трлн рублей инвестиций. Благодаря внебюджетному финансированию построено более 20 крупных промышленных, сельскохозяйственных, логистических объектов. Введена первая очередь обновленного терминала аэропорта Толмачево. На базе аэропорта работает логистический почтовый центр — первый по автоматизации процессов и по масштабу региональный сортировочный хаб Почты России», — сказал губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников отметил, что в регионе большое внимание уделяется строительству новых социальных объектов. В этом помогает привлечение инвестиций, с помощью которых удалось построить более 20 крупных промышленных сельскохозяйственных и логистических центров. Также в число новостроек вошли перинатальный центр, «Локомотив-Арена», многофункциональная ледовая «Сибирь-Арена».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября до 12 апреля 2024 года в Москве. На выставке 89 российских регионов представят свои достижения и наработки.